Pioli a DAZN: «Volevamo un risultato diverso, usciamo con una sconfitta pesante». Le sue dichiarazioni dopo il match

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Atalanta e Milan. Le sue dichiarazioni.

SCONFITTA – «In parità numerica, sembrava che l’inerzia fosse più dalla nostra parte. Bisogna essere più lucidi anche nelle scelte difensive e sono errori che ci costano tanto»

PRIMI DUE GOL PRESI – «Quando si prende tre gol, non abbiamo lavorato bene di squadra in fase difensiva. Non siamo stati scaltri a prendere gli inserimenti. Abbiamo ripreso la partita con intensità e qualità, era da portare a casa con un risultato positivo e usciamo con una sconfitta pesante»

BENE RIENTRO BENNACER – «Fosse finita la partita 2-2, tante cose sarebbero state positive. Volevamo dare continuità, ci siamo stati dentro la partita e purtroppo i nostri avversari dentro l’area sono stati più bravi di noi»

GIROUD E JOVIC – «Possono giocare insieme, poi però dobbiamo modificare centrocampo ed esterni. Abbiamo una partita importantissima in Europa, vogliamo rimanerci e abbiamo un solo risultato a disposizione. Testa alla Champions e poi al campionato con ancora più attenzione»

ASSENZE – «Le assenze ci sono, ma la partita l’abbiamo giocata e nel primo tempo meglio dei nostri avversari. Certe ingenuità pesano, dovremo migliorare nelle prossime gare»

CLASSIFICA – «È chiaro che noi volevamo continuità per cercare di accorciare davanti e se non ci riesci devi guardarti le spalle. Io non cambio idea su quelli che sono i nostri obiettivi, ma adesso dobbiamo pensare a vincere partite. Stasera volevamo una vittoria e non ci siamo riusciti»

NEWCASTLE – «Con la vittoria sappiamo che in Europa ci siamo»

LEAO – «Dovrebbe essere pronto per giocare, ma saranno importanti i prossimi giorni»

IN DISCUSSIONE – «È così, sono l’allenatore del Milan e le aspettative sono alte. I risultati non corrispondono ai nostri obiettivi e posso solo che concentrarmi sul mio lavoro per cercare di raggiungerli»