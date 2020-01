Pioli: «Non pensiamo alla vittoria ma alla Spal. Gara dura»

Pioli alla vigilia di Milan-Spal ha rilasciato alcune dichiarazioni per raccontare un po’ il sentore generale nei confronti di una gara importante

Pioli, alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la SPAL, ha rilasciato alcune dichiarazione per Milan TV, lasciando intendere un alto livello di concentrazione per non rischiare passi falsi.

PENSARE SOLO ALLA SPAL- «Non pensiamo alla vittoria finale, dobbiamo concentrarci solo sulla Spal che è squadra in difficoltà di risultati ma non di gioco: a Firenze non meritava di perdere. Sarà dura, dobbiamo essere preparati».