Pioli Milan, Cardinale furibondo! Clamoroso RETROSCENA: spunta l’avviso al tecnico

Pioli-Milan, spunta il retroscena al termine della partita: Cardinale furioso ha dato un preciso avviso al tecnico emiliano

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la sconfitta subita ieri a San Siro contro la Roma nell’andata dei quarti di finale di Europa League ha aperto inevitabilmente delle crepe in casa Milan.

Gerry Cardinale, che ieri sera ha assistito alla gara con Furlani e Ibrahimovic, è apparso molto arrabbiato a fine gara tanto che è spuntato un clamoroso retroscena: il numero uno di RedBird ha avvisato Pioli che per quanto riguarda la permanenza in panchina saranno decisivi l’approdo in semifinale di Europa League e la vittoria nel derby del 22 aprile. Acque agitate.