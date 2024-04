Pioli Milan, Parolo non ha dubbi: «Sentendolo parlare ho questa sensazione»

Pioli-Milan, Marco Parolo, ex calciatore e opinionista, h a parlato del futuro del tecnico rossonero sulla panchina: le ultime

Intervenuto a DAZN dopo Sassuolo-Milan, Marco Parolo ha dichiarato:

PAROLE – «Nell’analisi della paertita Pioli si è messo in primo piano, lui è il responsabile e le responsabilità se l’è sempre prese. Dice sempre sul suo futuro che si deciderà a fine stagione. Secondo me lui sa che comunque il suo percorso può anche essere verso la fine, ma ci tiene nell’uscirne sempre bene, con la squadra, con le idee, con una proposta di gioco, con una partita da portare a casa con la Roma. Però questo poi non deve intaccare un lavoro fatto – e lui l’ha voluto rimarcare – per cui gli va dato atto. Poi da qua a ciò che sarà il suo futuro del Milan… Personalmente lui lo vedo lontano, ma non per demeriti suoi, ma per un ciclo che vuole aprirsi in un’altra versione con figure dirigenziali che hanno prospettato un certo tipo di ragionamento. La squadra è con lui, però poi comanda la priorità che non è Pioli e non sono i giocatori».