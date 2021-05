Pioli: «L’obbiettivo era quello di migliorarci. Vogliamo fare una partita seria»

Pioli: il tecnico rossonero ha parlato da Milanello alla vigilia del match di campionato Juventus Milan

SULLA PARTITA- «Per la partita di domani sera ci deve essere utile tutto il percorso che abbiamo fatto, con tutte le difficoltà e le cose positive: dobbiamo essere una squadra matura e attenta. La partita di domani è la più stimolante e la più importante della stagione, l’abbiamo preparata bene con la nostra strategia ma è una partita talmente importante che l’abbiamo preparata nel miglior modo possibile. Domani chi vince ha grandissime possibilità di andare in Champions ma per chi perde non sarà finito nulla. Restano ancora 9 punti lo scontro diretto con l’Atalanta: vincendolo avremo comunque grandi difficoltà. Pensiamo però partita per partita, il calendario è strano col turno infrasettimanale a fine maggio ma dobbiamo adeguarci. Vincere domani sarebbe eccezionale, serve uno sforzo incredibile. Ci saranno difficoltà ma non dobbiamo arrendere per 95 minuti».

SUL PERCORSO FATTO: «Partita da far rivedere ai miei? Non ce n’è una sola, nella partita di domani ci sarà tutto il nostro anno e mezzo di lavoro, domani dobbiamo metterlo tutto in campo. Ci crediamo molto, vogliamo fare una partita seria. Noi siamo partiti con l’obiettivo di migliorare la scorsa stagione, nel girone d’andata abbiamo fatto tanti record e tante vittorie soprattutto in trasferta. Poi c’è stato un calo fisiologico ma l’importante è essere qua. Dobbiamo pensare solo a fare bene domani».