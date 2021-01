Pioli, la scelta di Meité dall’inizio: rischia, paga ed ammette…in parte

Pioli, la Gazzetta dello sport questa mattina non fa sconti in pagella, per lui un voto basso causa soprattutto la scelta di Meitè per Diaz

Pioli, la Gazzetta dello sport questa mattina non fa sconti in pagella, per lui un voto basso causa soprattutto la scelta di Meitè per Diaz. La rosea distribuisce insufficienze all’indomani della gara del Meazza, una sicuramente per il centrocampista rossonero (5).

L’ALTRA- L’altra è per Pioli che alla domanda sulla scelta di schierarlo sulla trequarti al posto di Diaz, risponde così: «Pensavo mi servisse un centrocampista più fisico che desse una mano ai nostri mediani, poi volevo Diaz a partita in corso. Per questo ho scelto così”. Il Milan però è sembrato in difficoltà dal punto di vista fisico: “Di stasera non ho i dati, ma a Cagliari avevamo dei dati positivi sulla nostra prestazione fisica. Le partite non sono solo questione di corsa».

VOTO 5- “Non riesce a intercettare il dominio assoluto della Dea. Non paga la scelta Meité. E non ha saputo evocare la rabbia mostrata in emergenza con la Juventus”.