Pioli: «Ingiusto parlare alla quindicesima giornata di partita della svolta»

Pioli ha parlato in conferenza stampa toccando ancora una volta il tasto legato agli obiettivi stagionali, lui ribadisce il concetto, anche se con un po’ di peso per il timore di sembrare troppo frenato in merito all’ambizione scudetto.

AMBIZIONE – «Per noi è cambiato. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo fatto 17 punti in più. Sembra che io voglia smorzare gli entusiasmi e non essere ambizioso ma mi sembra ingiusto parlare alla 15esima giornata di partita della svolta. Noi affrontiamo sempre ogni gara come se fosse l’ultima».