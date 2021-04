Pioli: «Il problema che ci siamo creati ha condizionato tutta la gara»

Pioli ha parlato in conferenza stampa ieri al termine del match tra Milan e Sampdoria. Severo e giusto nelle sue dichiarazioni

Pioli ha parlato in conferenza stampa ieri al termine del match tra Milan e Sampdoria. Severo e giusto nelle sue dichiarazioni: «Sicuramente ci siamo complicati la vita da soli perchè non abbiamo approcciato bene la gara. Quando a livello mentale non riesci ad entrare bene in partita le difficoltà aumentano. Gara sottovalutata? Credo che l’approccio della gara sia stato difficile e poi a livello tecnico nelle giocate siamo stati meno precisi»

NON BENE- «Atteggiamento sbagliato nelle gare in casa? Oggi è stato così, ma non penso si possa riferire a tutte le partite. L’ultima con il Manchester United abbiamo avuto un atteggiamento perfetto. Oggi abbiamo pagato a caro prezzo perchè non abbiamo vinto la partita. Creato poco? Siamo stati poco lucidi nelle scelte e imprecisi tecnicamente per impensierire un avversario che si è schierato molto bene.»