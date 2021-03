Pioli: «Ha bisogno di crescere. Un ragazzo con talento e qualità»

Pioli al termine di Manchester United-Milan. Ecco le sue dichiarazioni nel post partita dell’Old Trafford

Pioli al termine di Manchester United-Milan ai microfoni di Sky Sport, il tecnico rossonero si sofferma in particolar modo su Leao: «Io ho pensato che forse l’avversario giusto per noi, stiamo cercando di tornare a vincere e di far tornare il Milan nel posto dove merita: ai vertici del campionato italiano e del calcio europeo. Queste sono le partite che ti fanno crescere, la prestazione di oggi è stata ottima ed è un buonissimo risultato ma per la qualificazione c’è ancora da giocare il ritorno perché questo Manchester è veramente forte.»

SU LEAO- «Leao? Ha bisogno di giocare e crescere, sentire di più l’area avversaria. È un ragazzo con talento e qualità, ha voglia id stare dentro la partita.»