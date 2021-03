Maldini su Leao: «Ha delle potenzialità enormi. Ecco il suo ruolo»

Il direttore generale rossonero Paolo Maldini è intervenuto nel pre-partita del match di Europa League Manchester United-Milan

Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Manchester United-Milan. Queste le sue parole su Leao:

«Leao può giocare da punta ma anche come esterno sinistro, forse le migliori partite le ha fatte partendo da sinistra ma dimentichiamo che è un ragazzo del ’99, ha delle potenzialità enormi che talvolta neanche noi sappiamo. Ha bisogno di tempo per crescere, dobbiamo dargli tempo anche se quando si gioca al Milan non sempre c’è».