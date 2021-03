Manchester United-Milan LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Manchester United-Milan live con formazioni ufficiali, risultato e tabellino. Cronaca testuale dell’andata degli ottavi di Europa League

Giovedì 11 marzo, alle ore 18:55, i rossoneri affronteranno la trasferta dell’Old Trafford in un match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Un match di prestigio assoluto che rispolvera vecchie emozioni europee. Gli uomini di Pioli dovranno affrontare questo impegno con una grave emergenza infortunati. Nelle difficoltà però Romagnoli e compagni hanno sempre dimostrato compattezza e carattere e proprio per questo motivo, forti anche della bella vittoria di Verona, i rossoneri potranno partire con il giusto spirito. Manchester United-Milan live: dall’altra parte ci saranno i Red Devils in forma super: gli uomini di Soskjaer hanno infatti appena battuto il City nel derby di Manchester.

MANCHESTER UNITED-MILAN IN DIRETTA LIVE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Manchester United-Milan, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 18:55

Manchester United-Milan, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Manchester United-Milan, ultime e probabili formazioni

MANCHESTER UNITED – Mister Solskjaer dovrà fare a meno di due pezzi pregiati: Luke Shaw e Marcus Rashford, usciti entrambi malconci dal campo nell’ultimo match contro il Manchester City. Tra i pali ci sarà Henderson. La linea difensiva sarà composta da Wan Bissaka, Bailly, Maguire e Telles. In mediana spazio alla coppia Matic-Fred, mentre davanti, alle spalle di Greenwood, agiranno James, Bruno Fernandes e Martial.

MILAN – Mister Pioli deve fare i conti con le pesanti assenze di Ibrahimovic, Rebic, Mandzukic, Theo Hernandez, Bennacer e Calhanoglu. In difesa, a protezione di Donnarumma, agiranno Dalot, Kjaer, Tomori e Calabria. La mediana sarà composta da Kessie e Meité. In attacco invece, alle spalle di Leao, agiranno Saelemaekers, Krunic e Brahim Diaz.

PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) – Henderson; Wan Bissaka – Bailly – Maguire – Telles; Matic – Fred; James – Bruno Fernandes – Martial; Greenwood. All.: Solskjaer.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjær, Dalot; Meité, Kessié; Saelemaekers, Krunić, Brahim Diaz; R. Leão. All.: Pioli.