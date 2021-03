Baiocchini: «Questa la situazione infortuni in vista del Manchester»

In collegamento da Milanello, Baiocchini ha spiegato come Rebic e Theo verranno convocati solo se saranno al 100%

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Baiocchini ha fatto il punto della situazione in casa rossonera nell’avvicinamento alla gara di giovedì contro il Manchester United:

«Non sono tanti quelli che recuperano, anzi. Uno è Tonali, che è andato pure in panchina nella partita contro il Verona. Per il resto, la politica che fa il Milan é: se stai bene giochi, altrimenti se non sei al 100% è meglio aspettare qualche giorno in più e quindi recuperare per averlo al 100% per la prossima partita. Visto che non sono due partite qualsiasi, perché domenica c’è lo scontro diretto con il Napoli, Pioli sta frenando sul recupero di determinati giocatori che non sono al 100%, quindi Rebic, Theo Hernandez e Calhanoglu (che speravano di recuperare per giovedì) potrebbero rimanere a Milanello. Mandzukic, Bennacer e Ibrahimovic, invece, semaforo rosso».