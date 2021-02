Pioli, giocare per il pari? Il tecnico chiarisce nettamente la sua posizione

Pioli ha parlato alla vigilia del derby in programma oggi, chiarendo un concetto molto importante sulle proprie ambizioni

Pioli ha parlato alla vigilia del derby in programma oggi, chiarendo un concetto molto importante sulle proprie ambizioni, come riportato questa mattina da Corriere della sera.

OSSERVAZIONE DI CLASSIFICA- “Osservando la classifica- si legge a pag. 34, vien da dire che un pari al Milan potrebbe andare benone. Per due ragioni: consentirebbe di mantenere l’Inter a tiro e in più peserebbe non poco nel meccanismo degli scontri diretti, dopo la vittoria dell’andata. In caso di eventuale arrivo a pari punti, farebbe la differenza”.

MAI PER IL PARI- «Noi però dovremo giocare per vincere, se puntassimo al pari saremmo più vicini alla sconfitta». Queste le parole di Pioli che poi prosegue su Ibra Lukaku.

FRA IBRA E LUKAKU- «Fra lui e Lukaku non hodubbi, scelgo tutta la vita il mio Zlatan» .