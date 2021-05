Pioli: «Donnarumma? Ho parlato con lui e non solo»

Pioli: il tecnico rossonero ha parlato da Milanello alla vigilia del match di campionato Juventus Milan

SU DONNARUMMA: «Donnarumma? In questo momento tutti pensiamo solo al bene del Milan, non ho dubbi sulla professionalità dei miei giocatori. Non abbiamo un gruppo di lavativi ma di gente che vuole sudarsi la maglia. Del futuro non c’è certezza ma noi dobbiamo solo pensare a finire bene il campionato. Ho parlato con Donnarumma e con tutti i suoi compagni della partita di domani e della nostra strategia. Lui e tutti gli altri sono motivati per la gara di domani sera».