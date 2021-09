Pioli a DAZN: «Vittoria pesantissima, temevo molto questa gara»

Stefano Pioli ha parlato al termine della gara vinta 2-1 dal Milan contro lo Spezia: grande soddisfazione per il tecnico

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Spezia-Milan, gara vinta 2-1 dai rossoneri:

SULLA GARA: «I trequartisti stanno lavorando molto, difficile fare meglio. Partita complicata, quinta partita in 15 giorni. Grandissima vittoria, dobbiamo riuscire a vincere anche le partite sporche. La squadra è giusta».

SULLE AMBIZIONI DEL GRUPPO: «I ragazzi credono nelle loro qualità e nel lavoro. Giusto che si sentano di giocare certe partite, vincerle e sopportare le pressioni».

SULL’ANDAMENTO DELLA GARA: «Noi volevamo mettere alcuni calciatori dietro le loro linee, potevamo attaccare meglio soprattutto nel primo tempo. Dominio della gara ma poche occasioni nel primo tempo. Molto meglio nella ripresa quando li abbiamo allargati».

SU DANIEL MALDINI: «Secondo me Maldini ha talento e tecnica e vede bene il gioco. Credo che debba fare di più nell’essere rapido e intenso nello smarcarsi. Se ci riuscirà avrà più tempo per provare la giocata. Ha lavorato tanto, oggi ha giocato nel suo ruolo, ha segnato un bel goal attaccando bene l’area. Ci darà soddisfazioni in futuro».

SULLA ROSA LUNGA: «Non vedo l’ora di avere tutti a disposizione. La rosa è molto profonda grazie alla proprietà. Abbiamo tante soluzioni. Normale che sia così. anche Pellegri oggi molto bene. La partita di oggi la temevo tanto: la dimensione del campo non era corretta rispetto agli altri campi e non è giusto. Giochiamo ogni 3 giorni e ci deve essere disponibilità di tutti. Dobbiamo alimentare questo spirito e portarlo fino al termine della stagione. Sia oggi che col Venezia abbiamo vinto partite soffrendo, sono vittorie fondamentali».

SU LEAO E SAELEMAEKERS: «Leao ci ha dato dei vantaggi, abbiamo stretto Theo e ci ha dato dei vantaggi. Saelemaekers ha fatto bene, da lui mi aspetto tanto e può ancora crescere nelle letture del gioco. Sul goal preso ha sbagliato, non dobbiamo concedere certe occasioni. Però stanno crescendo benissimo, hanno il talento per fare ancora meglio».