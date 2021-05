Pioli: «Così abbiamo affrontato questa settimana: ora motivazione massima»

Pioli: il tecnico rossonero ha parlato da Milanello alla vigilia del big match dell’ultima giornata Atalanta Milan

SETTIMANA DI LAVORO – «Settimana particolare perché fino a mercoledì la delusione era presente ma dal giorno dopo si è trasformata in ambizione, concentrazione e determinazione. Giusto che ci sia tensione ma abbiamo saputo preparare ottimamente la gara. Perché il Milan merita di andare in Champions? Abbiamo dimostrato per tutto il campionato di essere una squadra forte e meritatamente in lotta per le prime posizioni al fiano delle squadre più quotate».

ATALANTA – «Mi aspetto un’Atalanta che darà il massimo e che giocherà al meglio delle sue possibilità. Stanno dimostrando da tanti anni di essere una squadra forte, mi aspetto una grande Atalanta ma per noi sarà importantissimo».

MOTIVAZIONI – «La settimana è stata piena nei colloqui sia individuali che collettivi. La motivazione è al massimo, tutta la squadra ha lavorato tutto l’anno per questa partita, le motivazioni per tutti non mancano e non mancheranno. Adesso è il momento di rimanere uniti e compatti al fine di raggiungere il nostro obiettivo».