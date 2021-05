Pioli: «Benevento? Complicata. Avremo bisogno di tre cose»

Pioli: le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match in programma stasera a San Siro tra Milan e Benevento

BENEVENTO – «Occorre lavorare da squadra, mettere spirito e cuore in campo. Se veniamo meno in tutte queste tre cose appare più difficile poter centrare un obiettivo importante come quello a cui ambiamo. Dobbiamo alzare lo spirito di sacrificio e collaborazione, tutte cose che fanno sì che la squadra sia forte e determinata».

MOMENTO DIFFICILE – «Io credo che questa squadra abbia sempre avuto gli atteggiamenti giusti e la voglia di crescere e migliorare. Questa è un momento che si può sfruttare per crescere ulteriormente come gruppo, siamo passati da periodi molto difficili e positivi. Dobbiamo dimostrare che siamo in grado di superare anche questi ma le mie parole di oggi servono poco, dobbiamo dimostrarlo in campo domani sera».

CAMBIO DI MODULO – «Si può tutto, con il 4-4-2 abbiamo giocato con il Sassuolo. Abbiamo giocato bene ma non siamo stati così cinici sotto rete. Abbiamo preparato delle soluzioni alla partita di domani».

GESTIRE LA GARA – «Penso che questo sia un momento molto importante per la nostra crescita e la nostra motivazione, dobbiamo essere convinti in ciò che facciamo e credere in noi stessi. Dobbiamo scendere in campo con le giuste motivazioni per gestire la partita per tutti i 95 minuti. Domani dobbiamo entrare in campo azzerando la classifica perché si gioca 11 contro 11, a fine partita penseremo alla classifica».

IBRA E MANDZUKIC INSIEME – «Davanti abbiamo tante possibilità di scelta che ci possono dare qualcosa di positivo. Dipende dalla squadra che affrontiamo, domani abbiamo una partita complicata contro un avversario che copre bene il campo e che riparte sempre forte in contropiede».