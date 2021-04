Conferenza Pioli: le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match in programma sabato sera a San Siro tra Milan e Benevento

Stefano Pioli parla da Milanello in conferenza stampa della vigilia di Milan-Benevento in programma domani sera a San Siro. Ecco le parole del tecnico raccolte live dalla redazione di Milan News 24.

Pioli in conferenza LIVE

«Occorre lavorare da squadra, mettere spirito e cuore in campo. Se veniamo meno in tutte queste tre cose appare più difficile poter centrare un obiettivo importante come quello a cui ambiamo. Dobbiamo alzare lo spirito di sacrificio e collaborazione, tutte cose che fanno sì che la squadra sia forte e determinata».

«Io credo che questa squadra abbia sempre avuto gli atteggiamenti giusti e la voglia di crescere e migliorare. Questa è un momento che si può sfruttare per crescere ulteriormente come gruppo, siamo passati da periodi molto difficili e positivi. Dobbiamo dimostrare che siamo in grado di superare anche questi ma le mie parole di oggi servono poco, dobbiamo dimostrarlo in campo domani sera».

«Il supporto del club e dell’area tecnica non è mai venuto meno, parliamo di persone che sanno cos’è il calcio e che certe stagioni passano anche da momenti delicati come questo. Per quanto riguarda la presenza di Ibra è importante soprattutto dal punto di vista tecnico ma anche del carattere e della tempra che sa mettere in campo. Sicuramente ci aiuterà».

«Ho sempre avuto il sostegno del club ma alleno un grande club dove ci sono grandi aspettative. Fare un lavoro di qualità e ottenere i risultati all’altezza è un dovere e sono concentrato su quello. Mi fate spesso domande sul futuro, io sono assolutamente convinto di quello che sto facendo. Vado avanti per la mia strada».

«Secondo me la parola chiave è “energia”. Sappiamo da dove siamo partiti e cosa abbiamo raggiunto: giocarci il nostro obiettivo a cinque giornate dalla fine deve darci energie. Le ultime due sconfitte ci hanno fatto male ma dobbiamo assolutamente credere nelle nostre qualità e nelle nostre energie».