Milan-Benevento streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Benevento streaming: i rossoneri impegnati nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Fischio d’inizio sabato 1 maggio alle ore 20:45. Le sconfitte, consecutive, rimediate contro Sassuolo e Lazio hanno affossato gli uomini di Pioli e le loro speranze Champions. Adesso la lotta per un posto nell’Europa che conta è serratissima e non sono più concessi margini d’errore. A San Siro arrivano gli uomini di Inzaghi, grande ex della gara, assetatissimi di punti per una salvezza tutta da conquistare.

Milan-Benevento è in programma sabato 1 maggio e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre dello scorso anno ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Milan-Benevento, ultime e probabili formazioni

MILAN – Qualche novità di formazione nel 4-2-3-1 di Pioli. In difesa rientra dal primo minuto capitan Romagnoli al fianco di Kjaer, mentre sulle fasce confermati i soliti Calabria e Theo Hernandez. La mediana sarà composta dal duo Kessie-Bennacer, mentre davanti torna Ibrahimovic. Alle spalle dello svedese Calhanoglu, Brahim Diaz, Castillejo, Saelemaekers e Leao si giocano le tre maglie da titolare.

BENEVENTO – Inzaghi dovrà fare a meno degli indisponibili Sau, Foulon, Letizia, Tuia e Moncini. Il club campano si schiera con un 3-5-2. In difesa, a protezione di Montipò, agiranno Glik, Caldirola e Barba. Ali di centrocampo saranno Depaoli e Improta, mentre nel cuore della mediano dovrebbero giocare Hetemaj, Viola e Ionita. Davanti spazio alla coppia Gaich-Lapadula.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO (3-5-2) – Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Lapadula, Gaich. All.: Inzaghi

Milan-Benevento, i precedenti con Calvarese

Arbitro Milan Benevento: sarà Calvarese l’arbitro designato per il match in programma sabato sera allo stadio San Siro di Milano. A coadiuvare il fischietto di Teramo ci saranno Passeri e Costanzo, quarto uomo Fourneau mentre al VAR Mariani e Alassio. Sono 18 i precedenti tra il Milan e Calvarese: 12 successi rossoneri, 3 pareggi e altrettante sconfitte. Solo due invece le gare arbitrate con il Benevento in campo: due sconfitte per le streghe, l’ultima per 6-2 contro la Lazio nel 2017/18.