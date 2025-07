Milan Futuro, tre esuberi della prima squadra si sono allenati sotto la guida di Mister Oddo: anche Adli presente. Le ultimissime sui rossoneri

Il campo di allenamento del Milan Futuro, la nuova squadra Under 23 del Milan che militerà in Serie C sotto la guida di Massimo Oddo, ha visto un insolito mix di volti noti e giovani promesse. Tra questi, spiccavano Yacine Adli, Devis Vásquez e Marko Lazetić, tre giocatori attualmente fuori dal progetto tecnico della prima squadra rossonera. La loro presenza con la formazione “giovanile” (seppur non anagraficamente per tutti) è un chiaro segnale delle intenzioni del club.

Per Adli, Vásquez e Lazetić, l’allenamento con il Milan Futuro rappresenta una situazione complessa. Nonostante abbiano avuto opportunità con la prima squadra in passato, il loro futuro sembra ormai lontano da San Siro. Questa sessione con la squadra B potrebbe essere un modo per mantenere la forma fisica e l’intensità di gioco in attesa di una collocazione sul mercato. Il Milan sta lavorando per trovare loro una nuova sistemazione, sia in prestito che a titolo definitivo, per liberare spazio e risorse.

La presenza di questi tre calciatori evidenzia l’importanza del Milan Futuro non solo come trampolino di lancio per i giovani talenti, ma anche come “vetrina” per chi è in cerca di rilancio o di una nuova squadra. È un ponte strategico per il club, che permette di gestire al meglio la rosa e valorizzare il proprio patrimonio, anche se in questo caso si tratta più di una gestione delle uscite.