Milinkovic-Savic ad un passo dal trasferimento, l’ex obiettivo Milan lascia il Torino: ecco dove giocherà. Le ultimissime notizie

Il Napoli è a un passo dal concludere l’acquisto di Vanja Milinković-Savić dal Torino, un colpo che potrebbe ridefinire le gerarchie tra i pali azzurri. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il portiere serbo ha dato il suo benestare alla proposta del Napoli già a giugno, e ora l’accordo tra i due club sarebbe in dirittura d’arrivo.

Questa mossa segna un’ulteriore conferma dell’intenzione del Napoli di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con la benedizione di Antonio Conte che cerca profili di grande fisicità e affidabilità. Milinković-Savić, con la sua imponente statura e le sue doti tecniche, si inserirebbe perfettamente in questo progetto, offrendo una solida alternativa o un potenziale titolare per la porta partenopea.

Il portiere del Torino ha dimostrato nelle ultime stagioni di Serie A di essere un elemento di spicco, capace di parate decisive e con una notevole presenza nell’area di rigore. La sua esperienza e la sua crescita costante lo rendono un profilo interessante per un club con ambizioni di alta classifica come il Napoli. Si parla di una cifra intorno ai 18-20 milioni di euro per il suo cartellino, un investimento significativo che testimonia la volontà del club di fare sul serio.

Curiosamente, in passato Vanja Milinković-Savić era stato anche un obiettivo del Milan. I rossoneri, infatti, avevano monitorato il portiere serbo in diverse occasioni, considerandolo una possibile opzione per il futuro. Tuttavia, l’interesse del Napoli si è concretizzato con maggiore rapidità e decisione, portando l’affare a una fase cruciale.