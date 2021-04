Verso Milan-Benevento, torna Ibra ma non solo: i possibili cambi nella testa di Pioli

Verso Milan-Benevento: il ritorno di Ibrahimovic dal primo minuto non sarà l’unica novità di formazione. Ecco i possibili cambi

La corsa Champions è diventata tremendamente complicata per il Milan. Il match di sabato sera contro il Benevento sarà un banco di prova decisivo, da cui si capirà se i rossoneri hanno le armi per combattere fino all’ultima giornata per un piazzamento nell’Europa che conta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarà finalmente il ritorno in campo, dal primo minuto, di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese ieri ha lavorato in gruppo e ha ancora qualche giorno a disposizione per migliorare ulteriormente la propria condizione atletica. Il rientro del numero 11 però non dovrebbe essere l’unica novità di formazione. In difesa infatti, scrive la rosea, Romagnoli potrebbe prendere il posto di Tomori, apparso un po’ appannato nelle ultime uscite. Sulla trequarti poi c’è la possibilità di vedere ben due novità: si tratta di Brahim Diaz e Castillejo. I due potrebbero prendere il posto di Calhanoglu e Saelemaekers.