Comolli Milan, CLAMOROSO retroscena: Cardinale non l’ha scelto per questo motivo!

Comolli-Milan, il retroscena ha del clamoroso: ecco perchè Cardinale non ha deciso di inserirlo in dirigenza

Dalle colonne del Corriere della Sera, Monica Colombo, nota giornalista, ha svelato il motivo per cui Gerry Cardinale ha deciso di non inserire Comolli nella dirigenza del Milan:

PAROLE – «Se davvero ci fossero posizioni inconciliabili tra Ibra e il resto del management sull’allenatore, secondo me Cardinale avrebbe fatto piazza pulita e messo Comolli. Se ha deciso di non farlo, magari ci sono opinioni diverse ma non credo ci sia una guerra civile».