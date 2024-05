Farioli Milan: un top club europeo contende l’obiettivo, è nella short list dei nomi valutati

Francesco Farioli è uno dei nomi più interessanti espressi quest’anno dal calcio europeo. L’allenatore piace al Milan ma non solo

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan per il dopo Pioli, destinato a lasciare a fine stagione, c’è anche Francesco Farioli.

Come riportato da TMW il giovane allenatore italiano è stato accostato anche ad altri club importanti come il Manchester United – soprattutto dopo l’arrivo di Jim Ratcliffe all’interno dei Red Devils – ma potrebbe passare in un’altra società con una storia affascinante. L’Ajax sta cercando un tecnico al posto di John van’t Schip, che probabilmente a fine stagione lascerà la panchina. Così oltre a Graham Potter, per cui ci sono già stati contatti, c’è anche l’allenatore del Nizza.