Milan Cagliari, Ranieri prepara la sfida di San Siro: il REPORT dell’allenamento dei sardi

Milan Cagliari, Ranieri prepara la sfida di San Siro: il REPORT dell’allenamento odierno dei sardi

Il Cagliari, reduce dal pareggio interno contro il Lecce per 1-1, ha ripreso subito gli allenamenti al CRAI Sport Center per preparare a gara di sabato contro il Milan a San Siro. Di seguito il report della seduta odierna.

REPORT – «Archiviata la gara di ieri, la squadra si è ritrovata al CRAI Sport Center per iniziare a preparare subito il prossimo impegno di campionato: sabato sera, ore 20.45, i rossoblù saranno di scena al “Giuseppe Meazza” per la sfida al Milan, anticipo della 36ª giornata del campionato di Serie A. Nella seduta odierna, due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati in gara hanno svolto degli esercizi di scarico; per gli altri, dopo l’attivazione, esercitazioni sul possesso palla ed una partita giocata su spazi ridotti»