Spinazzola Milan, suggestione a zero: concorrenza di due top club per l’esterno NOVITÀ

Spinazzola Milan, suggestione a zero: concorrenza di due top club per l’esterno della Roma. La NOVITÀ di calciomercato

Leonardo Spinazzola lascerà a zero la Roma con il termine della stagione: il calciatore classe ’93 non prolungherà il suo contratto e per questo motivo alcuni club di Serie A e non avrebbero già messo gli occhi sull’ex Juve.

Tra questi, come riportato da TMW, ci sarebbe anche il calciomercato Milan oltre al club bianconero e al Barcellona che si è interessato sulla situazione.