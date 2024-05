Lopetegui Milan: il West Ham annuncia l’addio a Moyes, lo spagnolo sempre più candidato a prenderne il posto

Il West Ham ha annunciato l’addio a fine stagione di Moyes. Per sostituirlo sempre più vicino Lopetegui, abbandonato dal Milan

Il West Ham ha annunciato la separazione con David Moyes, che lascerà il club londinese al termine della stagione.

Come riportato da Tuttomercatoweb il sostituto dell’ex tecnico di Everton e Manchester United sarà, con ogni probabilità, Julen Lopetegui, “mollato” dal Milan dopo le proteste dei tifosi, che si sono opposti in ogni modo all’arrivo dell’allenatore come erede di Stefano Pioli.