Fonseca Milan, in Francia sicuri: il tecnico è pronto a salutare il Lille. QUESTA squadra si attiva per trovare l’accordo. Le novità sull’allenatore

Secondo quanto riportato da Footmercato, uno degli allenatori seguiti dal Milan per il dopo Pioli potrebbe trovare un accordo con il Marsiglia.

L’ex Roma Fonseca è stato accostato alla panchina rossonera: attualmente al Lille, il tecnico dovrebbe salutare a fine stagione ma l’OM si sarebbe attivato per raggiungere un accordo in vista della prossima stagione. Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Fonseca e di Conceicao, i due profili maggiormente seguiti dai rossoneri.