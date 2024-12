Morata Milan, le ultime sul rientro: questo è l’obiettivo dello spagnolo

Morata Milan, rientro per la Supercoppa? Le prime indicazioni sui tempi di recupero. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Alvaro Morata, uscito per infortunio ieri sera contro la Stella Rossa, è alle prese con un trauma elongativo in regione adduttoria. L’esame ha escluso lesioni ai muscoli adduttori.

Come riportato da Sky l’attaccante del Milan non ci sarà contro il Genoa, ma ci potrebbe essere o contro l’Hellas Verona il 20 dicembre o il 29 dicembre contro la Roma. Per quanto riguarda la Supercoppa, invece, a meno di clamorosi colpi di scena ci sarà.