Milan X Milan Junior Camp, ecco il comunicato ufficiale sul nuovo progetto

Milan X Milan Junior Camp, nuovo progetto in Sri Lanka: l’annuncio ufficiale. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato un nuovo progetto in Sri Lanka.

«AC Milan è orgoglioso di annunciare l’arrivo del progetto Milan Junior Camp in Sri Lanka, che farà tappa nelle città di Colombo, Galle e Jaffna all’inizio del prossimo anno. Questa storica iniziativa, la prima del suo genere in Sri Lanka, è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’Academy del Colombo Athletic and Football Club, e rappresenta un importante passo nello sviluppo globale del progetto Milan Junior Camp, che quest’estate ha già raggiunto 23 città tra Europa e Nord America. Lo sport svolge un ruolo fondamentale nella promozione di uno stile di vita sano, essenziale per il progresso e per il miglioramento del benessere fisico e mentale di ogni società. Il programma, rivolto a ragazzi e ragazze tra i 5 e i 17 anni, inizierà il 21 gennaio 2025. L’iniziativa verrà inaugurata con un workshop dedicato a tecnici e stakeholder locali, i quali, grazie al supporto del Club rossonero, riceveranno una formazione tecnica specifica e personalizzata. Grazie a un approccio olistico basato sul Metodo Milan, i giovani partecipanti del Milan Junior Camp saranno seguiti da allenatori rossoneri certificati, che si concentreranno sul miglioramento delle abilità tecniche dei ragazzi, oltre che sul loro benessere fisico e mentale».

La foto è stata presa dalla pagina ufficiale del Milan.