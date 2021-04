Milanello, Ibrahimovic torna ad alzare il livello degli allenamenti – FOTO

Milanello, Ibrahimovic torna ad alzare il livello degli allenamenti a Carnago. Le immagini dei rossoneri – FOTO

Zlatan Ibrahimovic oggi si è allenato al fianco dei giocatori tenuti a riposo, o parzialmente a riposo, da Stefano Pioli ieri da Lazio-Milan. Il centravanti svedese è l’uomo più atteso per questo finale di stagione dei rossoneri e, come si evince dalle immagini diffuse dal Milan, ha già dato il proprio contributo per alzare il livello degli allenamenti in quel di Milanello.

Dal torello alla partitella a ranghi misti, il ritorno di Ibrahimovic è la notizia più gioiosa per Stefano Pioli all’indomani della tremenda (per l’impatto morale) sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio.