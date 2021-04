Zlatan Ibrahimovic oggi si è allenato a Milanello, ecco le ultime sul centravanti svedese in vista di Milan-Benevento

Zlatan Ibrahimovic oggi si è allenato in gruppo con i compagni a Milanello, il centravanti svedese ha recuperato dall’affaticamento muscolare che l’ha costretto a saltare le ultime gare e contro il Benevento ci sarà.

Una buona notizia per Stefano Pioli che potrà contare sull’apporto decisivo della prima punta decisamente più prolifica dell’intera rosa. Rafael Leao e Mandzukic non hanno convinto e serve l’esperienza di Ibra per ritrovare la vittoria.