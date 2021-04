Corsa Champions, calendario: occasione Milan su Napoli ed Atalanta impegnate rispettivamente con Cagliari e Sassuolo, niente di facile

Corsa Champions, calendario: occasione Milan su Napoli ed Atalanta impegnate rispettivamente con Cagliari e Sassuolo, niente di facile. Sabato sera alle 20:45 Milan-Benevento, quando Conte potrebbe avere già mezzo tre quarti di scudetto in tasca e il Crotone essere già in B. Poi la domenica con le due gare di cartello, ovvero Napoli-Cagliari e Sassuolo-Atalanta, gare che Pioli dovrà seguire contemporaneamente.

OCCASIONE CHAMPIONS- La forza e lo stato di salute di Napoli ed Atalanta lo conosciamo tutti ma la fame e la pericolosità di Cagliari e Sassuolo potrebbero essere determinanti per un’eventuale frenata, in favore dei rossoneri, previo vittoria sabato sera ovviamente, cosa tutt’altro che scontata in questo periodo.