Pioli: «Appagati? Non possiamo solo per un buon inizio di stagione»

Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa 3-0, mettendo subito le cose in chiaro sull’appagamento

Pioli, intervenuto in conferenza da San Siro al termine della gara persa contro il Lille per 3-0, ha così parlato di gara e momento: «La cosa che mi fa più male è la sconfitta, perché è un sentimento che non conoscevamo più da tanto tempo. La formazione era competitiva, ma non abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare».

NON SIAMO APPAGATI – «Non siamo appagati. Non possiamo essere appagati solamente perché abbiamo fatto un buon inizio di stagione. La partita di oggi è stata uguale alle altre, con la stessa attenzione e concentrazione. Sono stati bravi a sfruttare le occasioni».