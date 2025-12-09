Piccari parla così della corsa a tre per lo Scudetto: corrono Inter e Napoli, ma attenzione al Milan di Allegri...

Piccari analizza così una corsa Scudetto a tre corsie. La corsa di Inter e Napoli e la pericolosità del Milan di Allegri

Marco Piccari, direttore di Tmwradio, ha dedicato la sua rubrica settimanale all’analisi della 14ª giornata, sottolineando il segnale di forza lanciato dalle due squadre universalmente considerate le più attrezzate: Napoli e Inter. Il Napoli, sempre più plasmato dalla mentalità “contiana”, ha dominato in modo schiacciante la Juventus, concedendo pochissimo agli avversari di Spalletti. Similmente, l’Inter di Cristian Chivu ha letteralmente “sbriciolato” il Como, imponendosi con un netto 4-0 grazie a un mix di gioco, carattere e qualità. Piccari ironizza sul fatto che l’allenatore Chivu, definito il “mister quarta scelta”, abbia rifilato quattro gol al Como di Cesc Fàbregas.

Le due grandi favorite hanno lanciato un messaggio chiarissimo alle rivali.

Piccari, Il Milan e la Vittoria “Alla Allegri”

Nonostante le prove di forza di Napoli e Inter, Piccari evidenzia come sia il Milan a rimanere in testa alla classifica, battendo il Torino grazie a una vittoria combattuta e segnata da “luci e ombre”. Questo successo è stato guidato dall’americano Christian Pulisic e viene definito una vittoria “alla Allegri”, un riferimento al cinismo e alla capacità di ottenere il massimo risultato anche senza una prestazione esteticamente perfetta.

L’analista conclude con un monito: “e quando lui è nei paraggi è sempre un Max pericolo“. Questo sottolinea come, nonostante il gioco non sempre brillante, la solidità e la capacità di Allegri di vincere partite decisive rendano il Milan un contendente pericolosissimo per lo scudetto.