Classifiche a confronto, il Milan continua il trend positivo. Cola a picco la Fiorentina: è a -25. Il dato

Classifiche a confronto, il Milan prosegue nel suo trend positivo. Malissimo la Fiorentina: è a ben -25 dalla scorsa stagione

Dopo 14 giornate di Serie A, il confronto con la stagione precedente rivela dinamiche molto diverse tra i club. Il Milan si distingue come la squadra con il miglior incremento, volando in testa alla classifica con 31 punti, ben nove in più rispetto ai 22 punti totalizzati nello scorso campionato. Al fianco del Milan al primo posto, il Napoli di Antonio Conte mantiene un rendimento stabile, con un saldo di solo -1 punto, mentre l’Inter di Cristian Chivu ha un bilancio leggermente positivo (+2).

A livello di exploit, la Roma e il Como sorprendono per il miglior saldo positivo, rispettivamente a +14 e +13 punti, dimostrando una crescita esponenziale rispetto all’annata passata. La Juventus registra invece un leggero calo con -3 punti.

Classifiche a confronto, I Saldi Negativi: Le Big in Grave Difficoltà

La parte più drammatica del confronto riguarda le squadre che hanno registrato un tracollo. La Fiorentina è la squadra con il bilancio più negativo in assoluto: un anno fa si trovava a 31 punti e a ridosso della vetta; oggi è ultima in classifica con soli 6 punti, registrando un incredibile saldo di -25 punti.

L’Atalanta vive una situazione simile: da 31 punti della scorsa stagione, è precipitata a 16 punti, con un passivo di -15. Anche la Lazio è in netta difficoltà: dai 28 punti di un anno fa, la squadra di Sarri ne ha accumulati solo 19, con un saldo negativo di -9 punti. Questi dati sottolineano un divario significativo tra le attuali capoliste e le squadre che erano protagoniste nella stagione precedente.