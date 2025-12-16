Piccari e l’allarme rossonero: il Milan “soffre” troppo contro le squadre medio-piccole. Le sue parole

Piccari lancia l’allarme rossonero: il Milan “soffre” troppo contro le squadre medio-piccole. Ecco le parole del direttore di Tmw Radio

Marco Piccari, direttore di Tmwradio, ha analizzato i temi principali della 15ª giornata di Serie A, concentrandosi in particolare sul Milan.

Secondo Piccari, in casa rossonera il copione si ripete in modo preoccupante: “Con le grandi la squadra di Allegri si esalta, con le altre si inceppa.” Il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo è l’ennesimo campanello d’allarme, il terzo pari identico in stagione (dopo quelli con Pisa e Parma), a cui si aggiunge la sconfitta subita contro la Cremonese.

Piccari e i numeri del Milan contro le piccole

L’analisi di Piccari evidenzia che, sebbene le occasioni da gol non manchino, la fragilità del Milan nel difendere il risultato è ormai “strutturale”. I numeri sono impietosi: otto gol subiti contro squadre medio-piccole sono considerati “troppi”.

La conseguenza di questi passi falsi è drammatica per le ambizioni del club: i sette punti persi a metà dicembre “pesano come macigni”. Per questo motivo, il giornalista conclude che lo Scudetto si allontana, e persino la corsa per il quarto posto non è più così scontata.