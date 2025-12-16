Gianluca Galliani parla così della sfida tra Milan e Napoli. Sul mercato è certo: «Fullkrug sarà rossonero»

Gianluca Galliani, intervistato a Radio Goal, parla così della sfida tra Milan e Napoli. Su Fullkrug, invece, non ha dubbi

Gianluca Galliani, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio KissKiss, ha fornito la sua visione in vista dell’attesa semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli, in programma a Riad. Il figlio dello storico dirigente rossonero ha subito inquadrato la sfida come una “gara di scacchi”, un confronto tattico di altissimo livello che vedrà protagonisti “i due allenatori più bravi del campionato”. Galliani ha sottolineato che entrambe le squadre si presentano all’appuntamento con “assenze pesanti”, un fattore che costringerà i tecnici a mosse strategiche cruciali per superare l’emergenza.

Oltre al campo, Galliani ha fornito importanti spunti sul calciomercato del Milan. Riguardo al giovane talento Bartesaghi, ha espresso un forte desiderio che il club possa trattenerlo per molti anni, nonostante il ragazzo sia “seguito da tanti club, anche in Premier League”. Il motivo è chiaro: Bartesaghi è un prodotto del settore giovanile e rappresenta un patrimonio da difendere.

Gianluca Galliani e la rivelazione di mercato

La dichiarazione più rilevante, tuttavia, ha riguardato l’attacco. Galliani ha infatti lanciato una vera e propria indiscrezione di mercato affermando con certezza che “Fullkrug sarà il nuovo bomber del Milan“. Questa previsione, se confermata, significherebbe un innesto di grande peso per il reparto offensivo rossonero. Ha anche aggiunto un dettaglio temporale sul suo potenziale esordio: l’attaccante tedesco “molto probabilmente sarà in panchina contro il Cagliari”, fornendo un indizio sul suo imminente arrivo. Le sue parole mettono in luce l’attività del Milan non solo sul fronte dei giovani di prospettiva, ma anche sulla ricerca di un finalizzatore di esperienza per la squadra di Allegri.