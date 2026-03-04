Piccari sul futuro di Allegri: «C’è la tentazione del Real Madrid. Deve prendere l’opportunità al volo…»

Piccari, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato così di Allegri e delle voci che vorrebbero il Real Madrid sul tecnico rossonero

Il futuro di Massimiliano Allegri torna a tingersi di blanco. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore Marco Piccari ha analizzato i rumors che vorrebbero nuovamente il Real Madrid sulle tracce del tecnico livornese. Non sarebbe la prima volta che il club spagnolo mostra interesse per l’attuale allenatore rossonero, ma secondo Piccari questa potrebbe essere la volta buona per il grande salto: «Allegri, c’è la tentazione del Real Madrid, come già accaduto in passato. Se è vero, secondo me Allegri deve prendere l’opportunità al volo».

L’analisi si sofferma sulla tradizione vincente degli allenatori italiani sulla panchina delle Merengues, un percorso che Allegri potrebbe ricalcare con successo. Dopo aver vinto coppe e scudetti in Italia, il passaggio in Spagna rappresenterebbe la consacrazione definitiva a livello internazionale: «È stato molto bravo in Italia, vincendo coppe e scudetti, è giunto il momento di fare uno step in avanti» ha sottolineato il direttore, evidenziando come l’esperienza madrilena darebbe una dimensione diversa alla sua intera carriera.

Piccari, lo splendido lavoro al Milan e lo step successivo

Nonostante l’ottimo lavoro che Allegri sta portando avanti a Milanello, con la squadra attualmente impegnata nell’inseguimento all’Inter di Cristian Chivu, il richiamo del Bernabéu sembra essere troppo forte per essere ignorato. Piccari riconosce i meriti del tecnico nella gestione del gruppo rossonero, ma ritiene che il ciclo possa evolvere verso una sfida ancora più prestigiosa: «Sta facendo ottime cose al Milan, ma credo sia anche giunto il momento di cimentarsi in un’esperienza di questo tipo».

Restare al Milan è certamente una garanzia di stabilità, ma il treno per Madrid non passa spesso. Per Allegri, che ha saputo valorizzare talenti come Rafael Leao trasformandolo in un centravanti moderno e prolifico, confrontarsi con la realtà più vincente del mondo sarebbe il coronamento di un percorso professionale straordinario. La palla passa ora al tecnico, chiamato a decidere se continuare il progetto milanista o cedere al fascino della Casa Blanca.