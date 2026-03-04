Milan Inter, Allegri riflette verso il derby: le probabili scelte di formazione e il punto sugli infortuni

Milan Inter, la preparazione dei rossoneri prosegue intensamente sotto la guida di Massimiliano Allegri, che sta valutando le condizioni dei suoi

Il conto alla rovescia per il Derby della Madonnina è ufficialmente iniziato. Secondo quanto riportato dall’inviato Peppe Di Stefano per Sky Sport, il Milan sta definendo gli ultimi dettagli tattici in vista della delicata sfida di domenica sera contro l’Inter. Il principale dubbio per l’allenatore toscano riguarda le condizioni fisiche di Davide Bartesaghi, giovane terzino di grande prospettiva cresciuto nel vivaio rossonero. Il calciatore si sottoporrà a un test decisivo tra domani e dopodomani per stabilire le reali probabilità di un suo impiego dal primo minuto contro i nerazzurri.

In caso di mancato recupero del giovane difensore, la maglia da titolare sulla fascia sinistra andrebbe a Pervis Estupiñán, laterale ecuadoriano noto per la sua spinta costante e la capacità di crossare con precisione. La retroguardia dovrà inoltre sopperire all’assenza di Matteo Gabbia, centrale difensore affidabile attualmente ai box per infortunio. Al suo posto è prevista la conferma di Koni De Winter, giovane difensore belga fisicamente imponente, che agirà al fianco di Strahinja Pavlović, granitico centrale serbo, e del velocista inglese Fikayo Tomori.

A centrocampo si attende il ritorno dal fischio d’inizio di Youssouf Fofana, mediano francese di grande dinamismo, che dovrebbe completare il reparto insieme a due elementi di assoluta qualità: Luka Modrić, intramontabile fuoriclasse croato, e Adrien Rabiot, mezzala di inserimento e grande forza fisica. Per quanto riguarda il fronte offensivo, i favoriti per guidare l’attacco della squadra di Massimiliano Allegri sono Christian Pulisic, trequartista statunitense rapido nello stretto, e Rafael Leão, l’ala portoghese capace di strappi devastanti, con Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug destinati inizialmente alla panchina.

