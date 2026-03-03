News
Pulisic, l’Inter per scacciare la crisi personale? I due precedenti inducono all’ottimismo
Pulisic sta attraversando il momento più difficile della sua esperienza al Milan: i due precedenti con l’Inter lasciano però ben sperare
Il Milan si avvicina alla stracittadina dell’8 marzo con un’incognita pesante che agita i pensieri di Massimiliano Allegri: il rendimento di Christian Pulisic. Come evidenziato da TMW, l’attaccante statunitense sta attraversando il momento più opaco della sua avventura rossonera, un digiuno che dura ormai dal lontano 28 dicembre.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
I motivi del calo: fisico e tattica
Nel 2026, “Captain America” non ha ancora trovato la via del gol né il ritmo dei giorni migliori. Secondo TMW, i fattori sono molteplici:
- Logorio fisico: I viaggi transoceanici con la Nazionale e l’aver giocato spesso al limite (indimenticabile la doppietta con 39 di febbre contro il Torino) hanno presentato il conto.
- Incongruenza tattica: La convivenza con Rafael Leão in questo nuovo assetto sembra meno fluida, limitando l’incisività di un giocatore che resta comunque il miglior marcatore stagionale (10 gol e 2 assist) al pari del portoghese.
L’ultima prestazione davvero “viva” risale all’11 gennaio contro la Fiorentina; da allora, Pulisic è apparso un lontano parente del calciatore dinamico visto nel girone d’andata. Tuttavia, il Derby contro l’Inter evoca dolci ricordi: è stato lui a decidere la sfida d’andata e a brillare nella scorsa Supercoppa. San Siro spera che l’aria della grande sfida possa restituire ad Allegri il suo uomo ovunque.