Pulisic, l’Inter per scacciare la crisi personale? I due precedenti inducono all’ottimismo

Published

40 minuti ago

on

By

Pulisic

Pulisic sta attraversando il momento più difficile della sua esperienza al Milan: i due precedenti con l’Inter lasciano però ben sperare

Il Milan si avvicina alla stracittadina dell’8 marzo con un’incognita pesante che agita i pensieri di Massimiliano Allegri: il rendimento di Christian Pulisic. Come evidenziato da TMW, l’attaccante statunitense sta attraversando il momento più opaco della sua avventura rossonera, un digiuno che dura ormai dal lontano 28 dicembre.

I motivi del calo: fisico e tattica

Nel 2026, “Captain America” non ha ancora trovato la via del gol né il ritmo dei giorni migliori. Secondo TMW, i fattori sono molteplici:

  • Logorio fisico: I viaggi transoceanici con la Nazionale e l’aver giocato spesso al limite (indimenticabile la doppietta con 39 di febbre contro il Torino) hanno presentato il conto.
  • Incongruenza tattica: La convivenza con Rafael Leão in questo nuovo assetto sembra meno fluida, limitando l’incisività di un giocatore che resta comunque il miglior marcatore stagionale (10 gol e 2 assist) al pari del portoghese.

L’ultima prestazione davvero “viva” risale all’11 gennaio contro la Fiorentina; da allora, Pulisic è apparso un lontano parente del calciatore dinamico visto nel girone d’andata. Tuttavia, il Derby contro l’Inter evoca dolci ricordi: è stato lui a decidere la sfida d’andata e a brillare nella scorsa Supercoppa. San Siro spera che l’aria della grande sfida possa restituire ad Allegri il suo uomo ovunque.

