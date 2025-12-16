Piantanida parla della corsa Scudetto: vincerà chi sbaglia meno. La sua opinione sul Milan di Allegri

Piantanida, su Tmw, parla così della corsa Scudetto: per il giornalista vincerà chi sbaglia meno. E sul Milan di Allegri…

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, il giornalista Franco Piantanida ha offerto la sua visione sull’attuale campionato di Serie A. La sua impressione è che la lotta per il successo non sia determinata da gesti eclatanti, ma dalla capacità di limitare gli errori. Secondo Piantanida, ad avere la meglio saranno proprio coloro “che sbagliano di meno”, in un torneo dove le squadre sembrano “camminare un po’ sulle uova” per evitare passi falsi decisivi.

Sono i dettagli a fare la differenza, spesso in negativo. Il giornalista ha citato due esempi concreti di scelte tecniche discutibili: la mossa di Spalletti a Napoli, che ha schierato Yildiz nel ruolo di falso nueve, e la sostituzione di Pulisic da parte di Allegri al 77° minuto nella gara contro il Sassuolo. Questi episodi evidenziano come le piccole decisioni possano influenzare l’esito delle partite.

Piantanida, Gasperini: l’elogio della coerenza

Piantanida ha voluto poi riservare un elogio particolare a Gian Piero Gasperini. Il merito maggiore dell’allenatore dell’Atalanta in questa stagione è stato, a suo avviso, proprio quello di aver ridotto drasticamente le sbavature della sua squadra. Gasperini, mantenendo la coerenza e non stravolgendo le dinamiche positive già esistenti, è riuscito a massimizzare la performance, confermandosi come un esempio di gestione accorta in un campionato teso e incerto.