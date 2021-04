Pessina, il Milan teme per un altro riscatto determinante, la situazione deve necessariamente rimanere priva di invasioni di campo eccessive

Pessina, il Milan teme per un altro riscatto determinante, la situazione deve necessariamente rimanere priva di invasioni di campo eccessive. Questo per un motivo ben preciso spiegato questa mattina da Gazzetta dello sport: “Il Milan apprezza (eccome) Matteo- si legge- ma vuol evitare invasioni di campo, lasciando che l’Atalanta gestisca la vicenda senza pressioni esterne. Anche perché rischia di condizionare la partita per il riscatto di Mattia Caldara“.

LA SITUAZIONE- Caldara dovrebbe essere riscattato dai bergamaschi per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, un’operazione troppo importante per il Milan che come sopra riportato non vorrebbe compromettere, con l'”invasione di campo” pro Pessina. Le intenzioni ci sono, a fine stagione si tireranno le somme ma fino ad allora senza rompere gli equilibri.