Pescara Milan Primavera LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la 30esima giornata di campionato

Il Milan Primavera torna in campo nel turno infrasettimanale di campionato. La squadra di Giunti è ospite del Pescara ultimo in classifica e già retrocesso. Obiettivo per i rossoneri è la vittoria per blindare la salvezza.

Pescara Milan Primavera 1-0 LIVE: cronaca e moviola

1′ – Comincia il match.

2′ GOL PESCARA – Partenza shock per il Milan. Da calcio d’angolo dell’ex Amore la palla schizza sui piedi di Mehic che tutto solo deve solo appoggiare in rete.

8‘ – Prova la reazione il Milan, che ha preso possesso della metà campo biancoazzurra. Fin qui ancora nessuna occasione.

10′ BORGES! – Vicino al gol il tedesco con un incursione dalla destra. L’esterno si accentra e prova il diagonale, blocca in presa bassa Di Carlo.

11‘ – Risponde il Pescara con Jordan Amore che prova il classico tiro a giro con il sinistro, vola Pseftis a togliere da sotto l’incrocio il pallone.

16‘ – Colpo di testa di Bosisio da corner di Traorè, palla a lato.

Pescara Milan Primavera 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 2′ Mehic A.

PESCARA (4-4-2): Di Carlo; Staver, Scipione, Lazcano, Longobardi; Napoletano, Madonna, Kuqi, Mehic A.; Amore, Blanuta. A disp.: Serralli, Barretta, Palmentieri, Postiglione, Colazzilli, Stampella, Scipioni, Braccia, Sayari, Crimaldi, Mehic D., Salvatore. All.: Iervese.

MILAN (4-3-3): Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Borges; Di Gesù, Tolomello, Foglio; Traorè, Nasti, El Hilali. A disp.: Desplanches, Nava, Nsiala, Camara, Omoregbe, Gala, Rossi, Piantedosi, Eletu, Roback. All.: Giunti.

ARBITRO: Luca Zucchetti

ASSISTENTI: Politi – Romano

AMMONITI: