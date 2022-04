Pagelle Pescara Milan Primavera 3-1: Traorè ci prova, difesa da incubo

Pagelle Pescara Milan Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per la 30esima giornata di campionato

Le pagelle del match tra Pescara e Milan Primavera, gara valida per la 30esima giornata di campionato.

Pseftis 6: Incolpevole sui gol, evita l’imbarcata nel periodo di inferiorità numerica.

Stanga 5: In costante difficoltà sulla fascia. Poco presente in attacco, infilato in difesa.

Bosisio 5: Perde completamente le distanze sui primi due gol. Sostituito nella ripresa. (46′ Nsiala 4: La sua partita dura 17 minuti. La sua ingenuità chiude di fatto la partita)

Coubis 5: Perde costantemente la marcatura sugli attaccanti. Distratto.

Borges 5,5: Qualche spunto nel primo tempo, invisibile nella ripresa. (Dal 70′ Camara S.V.)

Di Gesù 5: Spaesato, sbaglia tanti passaggi.

Tolomello 5,5: Più grintoso dei suoi compagni, ma anche lui è molto impreciso.

Foglio 5,5: Il gol è l’unico lampo di una partita spenta. (Dal 70′ Piantedosi S.V.)

Traorè 6: Da lui gli spunti più pericolosi.

Nasti 5,5: Pochi palloni giocabili, si innervosisce e viene sostituito. (Dal 54′ Rossi 5,5: Ingabbiato e poco supportato)

El Hilali 5,5: Dopo un buon primo tempo, è assente ingiustificato della ripresa. (Dal 54′ Roback 5: Impalpabile.)

PESCARA (4-4-2): Di Carlo 6; Staver 6 (83′ Palmentieri S.V.), Scipione 6,5, Lazcano 6 (57′ Mehic D. 6), Longobardi 6,5; Napoletano 6,5 (72′ Salvatore S.V.), Madonna 6, Kuqi 6 (72′ Scipioni S.V.), Mehic A.7; Amore 6,5, Blanuta 6,5 (83′ Sayari S.V.). A disp.: Serralli, Barretta, Postiglione, Colazzilli, Stampella, Braccia, Crimaldi. All.: Iervese.

MILAN (4-3-3): Pseftis 6,5; Stanga 5, Bosisio 5 (46′ Nsiala 4), Coubis 5, Borges 5,5 (70′ Camara S.V.); Di Gesù 5, Tolomello 5,5, Foglio 5,5 (70′ Piantedosi S.V.); Traorè 6, Nasti 5,5 (54′ Rossi 5,5), El Hilali 5,5 (54′ Roback 5). A disp.: Desplanches, Nava, Omoregbe, Gala, Eletu. All.: Giunti.