Perinetti analizza la corsa Scudetto: dall’esperienza di Allegri alla forza di Conte. Le sue parole

Perinetti parla così della corsa Scudetto tra Milan, Napoli e Inter: dall’esperienza di Allegri alla forza di Conte. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Maracanà su TMW Radio, il dirigente sportivo Giorgio Perinetti ha espresso la sua soddisfazione per l’attuale scenario del campionato italiano, definendolo finalmente “così combattuto”. Perinetti ha analizzato le forze in gioco, concentrandosi sull’importanza di avere in panchina tecnici di altissimo livello.

Perinetti, Il Mercato di Gennaio Non Sarà Decisivo

Perinetti ha subito smorzato l’attesa per la prossima sessione di trasferimenti, sottolineando come il mercato di gennaio non sia solitamente determinante per l’esito finale della lotta Scudetto. Questo perché, a suo dire, i “giocatori bravi non cambiano casacca in questa finestra”. Pertanto, saranno le squadre che hanno già dimostrato di avere “qualcosa in più” a contendersi il titolo fino alla fine.

Il dirigente ha poi focalizzato l’attenzione sui tecnici che stanno animando la competizione. Ha lodato la “grande esperienza” di Allegri, la cui capacità gestionale è cruciale nei momenti topici. Inoltre, ha riconosciuto le qualità di Conte, che “ha dimostrato ovunque di essere un condottiero importante”. Infine, ha menzionato anche Chivu, pur non specificando il club, evidenziandone le “idee chiare” e la guida di un “organico forte”.