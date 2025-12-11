Allegri insegna agli allievi del Master UEFA Pro: ci sarà uno stage di due giorni a Milanello. I dettagli

Allegri sarà l’insegnante degli allievi del Master UEFA Pro in uno stage di due giorni a Milanello: ecco tutti i dettagli

La formazione dei futuri tecnici del calcio di alto livello ha fatto tappa a Milanello. Ieri e oggi, gli allievi che stanno frequentando il corso per allenatori UEFA Pro—il massimo livello di qualificazione—sono stati ospiti del Milan per un intenso stage formativo, considerato un’occasione per imparare direttamente dai “primi della classe”.

Allegri, Lezioni in Campo e in Aula con i Rossoneri

I due giorni di stage sono stati interamente dedicati al confronto tecnico e all’osservazione delle metodologie di lavoro rossonere. Gli aspiranti allenatori UEFA Pro hanno avuto la possibilità di assistere da vicino alle sedute di allenamento del Milan, scoprendo i dettagli della preparazione atletica e tattica.

L’incontro clou è stato quello con l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che ha risposto alle domande e alle curiosità dei partecipanti. A completare il quadro delle lezioni in aula sono intervenuti anche i preparatori del club, Simone Folletti ed Enrico Maffei, che hanno condiviso le loro expertise specifiche. Gli allievi erano accompagnati dal direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, dal segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, e dal docente Ferretto Ferretti, a sottolineare l’importanza istituzionale dell’evento.