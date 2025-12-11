Mercato Milan, Icardi lancia un segnale ai rossoneri? Il messaggio social dell’attaccante argentino

Mercato Milan, Icardi manda un messaggio social e scatena i rumors. A gennaio andrà via dal Galatasaray? Le ultime

L’attaccante argentino Mauro Icardi, rinomato per la sua letalità in area di rigore, è tornato al centro delle voci di mercato in Serie A. Nonostante non sia il bomber dominante visto ai tempi dell’Inter e stia attraversando un momento difficile al Galatasaray (dove fatica a trovare spazio), il suo nome continua a fare gola. L’ultima indiscrezione, riportata da Matteo Moretto, riguarda un’offerta di Icardi al Milan.

Mercato Milan, La Pista Rossonera e il Passato Ingombrante

Il club rossonero, sebbene l’attaccante sia stato proposto, al momento mantiene altre priorità e la pista non è considerata “calda”. Tuttavia, non è stata del tutto archiviata e resta una suggestione dal potenziale clamoroso, data la storia di Icardi come ex capitano e simbolo dei cugini interisti. Questa mossa, se concretizzata, rappresenterebbe un trasferimento ad alto impatto emotivo e mediatico.

Icardi stesso, però, è intervenuto sui social per smentire le voci riguardanti il suo futuro in Turchia, specificando che il suo contratto con il Galatasaray scade solo a giugno 2026. Ha aspramente criticato i giornalisti turchi che avrebbero usato il suo nome per coprire la sconfitta della sua squadra, negando che il club o il suo agente siano stati contattati per discutere un mancato rinnovo. Il suo messaggio è stato chiaro: la sua permanenza a Istanbul durerà ancora qualche mese, aggiungendo un sibillino: “Godetevelo perché poi vi mancherò“, lasciando intendere che ogni decisione sul suo futuro spetterà solo ed esclusivamente a lui.