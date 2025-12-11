Moretto rivela il futuro di Arizala: arriva al Milan ma partirà di nuovo! Ecco spiegato il perché

Moretto parla così di Arizala, nuovo acquisto del Milan. Il giovane terzino ha già il futuro segnato: ecco quale

L’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha svelato i dettagli relativi all’ultimo acquisto in casa Milan: il terzino Arizala, prelevato dall’Independiente Medellín. L’operazione è stata chiusa sulla base di 3 milioni di euro, più una percentuale a favore del club colombiano su una futura rivendita del giocatore. Si tratta di un investimento mirato al futuro, con il club rossonero che crede fermamente nelle qualità del giovane colombiano.

Moretto, Il Percorso di Sviluppo del Giovane Terzino

Nonostante l’investimento, i piani immediati del Milan per Arizala non prevedono una permanenza a Milano in questa prima fase. Le ultime indicazioni confermano che il giocatore passerà sì per la città, ma solo come tappa intermedia. L’obiettivo è fargli acquisire rapidamente esperienza in un campionato europeo di alto livello per accelerare la sua crescita e adattamento al calcio continentale.

L’idea più concreta e su cui le parti stanno attualmente ragionando è quella di un prestito immediato al Tolosa, club militante in Ligue 1 in Francia. Questa soluzione è vista come ideale per garantire ad Arizala un percorso di sviluppo continuo e per permettergli di misurarsi con il calcio europeo con regolarità, prima di rientrare alla base e integrarsi definitivamente nella rosa rossonera.