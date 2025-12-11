Curva Sud Milano, il comunicato sul Tetto prezzi settore ospiti e il paragone con gli altri campionati

Curva Sud Milano, condiviso il comunicato ufficiale legato al Tetto prezzi settore ospiti. Un tema diventato centrale e discusso

Il caro biglietti nei settori ospiti è diventato un tema centrale e ricorrente, spesso sollevato dalla Curva Sud Milano. L’ultimo caso ha riguardato la trasferta del Milan a Torino, dove i tifosi rossoneri hanno dovuto pagare ben 45 euro, una cifra nettamente superiore ai 25 euro richiesti per le partite casalinghe del Torino contro squadre meno blasonate. Questa disparità di trattamento economico ha riacceso i riflettori su una problematica che tocca il portafoglio di migliaia di appassionati.

Di fronte a queste crescenti proteste, il Milan ha deciso di agire concretamente. A metà novembre, il club ha inviato una lettera formale al presidente della Lega Serie A, Enzo Simonelli, chiedendo l’introduzione di un “tetto” massimo al prezzo dei tagliandi destinati ai tifosi ospiti. La proposta è stata ufficialmente messa all’ordine del giorno.

Curva Sud Milano, Le Misure Adottate in Europa

L’atteso momento del dibattito è arrivato: oggi, 12 dicembre, è in programma l’assemblea della Lega Serie A. Le società saranno chiamate a votare su questa proposta, rivelando apertamente chi sosterrà gli interessi dei tifosi e chi invece darà priorità al mero business. La Curva Sud Milano, tramite un comunicato, ha sottolineato l’importanza di questa votazione e l’esigenza di una soluzione che tuteli chi affronta regolarmente spese consistenti per seguire la propria squadra in trasferta. Hanno anche ricordato che i principali campionati europei hanno già adottato misure simili, come il tetto di 10€ in Francia, £30 in Inghilterra, 20€ in Spagna e 35€ in Germania, indipendentemente dalla partita. L’esito dell’assemblea dirà se anche il calcio italiano è pronto a garantire stadi più accessibili.